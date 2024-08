Borsa: Milano accelera con le banche, bene Mediolanum e Nexi

La Borsa di Milano (+0,8%) accelera dopo un avvio in sordina, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari, sostenuta dal comparto bancario, mostrano i muscoli Nexi (+2,4%), Mediolanum (+2,3%) e Leonardo (+2,2%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 139 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,64%.

Acquisti su Popolare di Sondrio (+1,7%) e Bper (+1,6%).

Salgono anche Unicredit (+1,4%), Mps e Intesa (+1%). In luce Campari (+1,6%), Moncler e Stm (+1,4%). Seduta positiva per Tim (+1,3%) e Prysmian (+1,1%).

Positiva Unipol (+0,7%), dopo i risultati del primo semestre e la conferma degli obiettivi. Scivola, invece, Generali (-1,6%), dopo i conti dei primi sei mesi dell'anno.



