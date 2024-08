Borsa: Milano chiude in leggero calo (-0,28%)

Chiusura in recupero per Piazza Affari, che nel pomeriggio riduce le perdite in scia agli incoraggianti dati sul mercato del lavoro americano e alla corsa di Wall Street. Il listino milanese ha terminato così la seduta in flessione dello 0,28% a 31.741 punti.

Chiusura debole per le principali Borse europee che sono però state in grado di recuperare nel pomeriggio gran parte delle perdite di inizio seduta grazie ai dati migliori delle attese sul mercato del lavoro americano e alla corsa di Wall Street. Parigi ha chiuso in calo dello 0,26%, Londra dello 0,27% mentre Francoforte è salita dello 0,37%.

Intanto Wall Street si rafforza: il Dow Jones sale dell'1,40% a 39.301,11 punti, il Nasdaq avanza del 2,21% 16.552,29 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dell'1,80% a 5.293,70 punti.

Aiutano i mercati le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti la scorsa settimana sono calate di 17.000 unita' a quota 233.000 mentre gli analisti scommettevano su 240.000. Questo anche se JPMorgan rivede al rialzo le chance di recessione per gli Stati Uniti entro la fine dell'anno, portandole al 35% dal precedente 25%. La revisione è legata al rallentamento più forte delle attese del mercato del lavoro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA