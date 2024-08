La Borsa di Milano apre in calo, in scia con Wall Street e con i mercati asiatici contrastati. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,87% a 31.554 punti.

In negativo anche gli altri principali listini europei. Avvio in flessione per Londra (-0,84%), Parigi (-0,59%) e Francoforte (-0,56%).

