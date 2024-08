Eqt entra in maggioranza in società di cybersecurity Acronis

La società di gestione degli investimenti Eqt acquisisce una partecipazione di maggioranza in Acronis, attiva nella cybersecurity e nella protezione dati per i managed service provider e i dipartimenti It aziendali. Ne dà notizia una nota in cui si specifica che i fondatori, il management e gli investitori esistenti - tra cui fondi e conti gestiti da Cvc, Springcoast e BlackRock Private Equity Partners - rimarranno come azionisti di minoranza. La transazione valuta Acronis al di sopra dell'ultimo round di finanziamento per la crescita, completato nel 2022.

Con 15 uffici in tutto il mondo e più di 1.700 dipendenti, la rete di Acronis si estende in oltre 150 Paesi e consente a più di 20.000 service provider di proteggere oltre 750.000 aziende.





