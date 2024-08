EdiliziAcrobatica, 70,6 milioni di ricavi in 6 mesi senza bonus

EdiliziAcrobatica, attiva nelle ristrutturazioni di esterni, nei primi sei mesi del 2024 ha registro ricavi per 70,6 milioni dai 77,6 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso di cui 15,9 milioni era stati prodotti da Acrobatica Energy grazie al superbonus. A partire da gennaio il business di Energy è stato trasformato e oggi Acrobatica Energy è di fatto una start-up attiva nel fotovoltaico.

"Abbiamo sempre sostenuto che il bonus facciate e il superbonus rappresentassero un elemento straordinario rispetto all'andamento del comparto dell'edilizia in generale e rispetto al nostro business ordinario. Oggi, questo si evidenzia in particolare nei ricavi consolidati che derivano dal nostro core business, e non beneficiano più delle opportunità derivanti dai bonus sopra citati- commenta Anna Marras, ceo di EdiliziAcrobatica -. Questo risultato ci rende particolarmente fieri e orgogliosi perché dimostra come il know-how e il modello di business di Acrobatica siano solidi e continuino a rappresentare la scelta di elezione di un numero sempre crescente di clienti: il venduto totale del Gruppo nel primo semestre del 2024 è stato di circa 90 milioni, senza considerare la rinnovata Acrobatica Energy che sta sviluppando il business fotovoltaico e che presto ci darà delle grandi soddisfazioni".





