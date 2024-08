Consip, al via gara per la fornitura di elettricità alle p.a

Consip ha bandito la nuova gara per la fornitura di energia elettrica alle p.a, per un totale - compresi gli eventuali incrementi contrattuali - di oltre 18 Terawattora.

La convenzione è suddivisa in 16 lotti geografici più il lotto "Italia", per un valore stimato a base d'asta di 2,6 miliardi. Il lotto "Italia" - riservato alle p.a con diversi "punti di prelievo" dislocati sul territorio e consumi rilevanti - consentirà di gestire la fornitura con un unico contratto, tramite un singolo interlocutore dedicato.

La Convenzione, che avrà una durata di 12 mesi, offre alle PA la possibilità di scegliere tra la fornitura a prezzo variabile con durata di 12 mesi o di 24 mesi, i cui corrispettivi sono aggiornati mensilmente in base ai prezzi rilevati nella borsa elettrica italiana. Sarà inoltre possibile attivare l'opzione verde, al fine di ottenere la certificazione della fornitura da sole fonti rinnovabili tramite garanzia di origine.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le 16.00 del 19 settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA