Borsa: Milano cerca il rimbalzo (+0,5%) con l'Europa, male Bper

Milano ritenta il rimbalzo (+0,55%) dopo il crollo di lunedì, mancato alla vigilia come del resto la maggior parte dei listini europei, oggi in cauta crescita: Francoforte +0,09%, Parigi +0,33%.

A riportare un po' di sereno sono le buone chiusure di Wall Street e dei listini in Asia a partire da Tokyo. Qui la Bank of Japan ha rassicurato i mercati ed escluso nuovi rialzi dei tassi, con l'effetto di indebolire il cambio yen-dollaro che era stato all'origine dell'ondata di vendite che da Tokyo si era estesa a livello globale nel lunedì nero, tra i timori, ora in parte rientrati, di una recessione negli Usa.

A Piazza Affari la peggiore è Bper dopo i risultati (-2,25%) e la trimestrale non aiuta neanche Bps (-0,56%). Male Amplifon (-0,92%) e Stellantis (-0,89%) mentre continua a correre Mps (+3,86%). In recupero Unicredit (+2%), bene Unipol (+1,19%).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA