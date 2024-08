Dopo il lunedì nero, Tokyo rimbalza e chiude a +10,2%

La Borsa di Tokyo chiude con un deciso rimbalzo la seduta di oggi dopo il drammatico calo di ieri. L'indice Nikkei ha registrato un'impennata del 10,23% salendo a 34.675,46 punti. L'indice Topix ha invece chiuso a +9,3% a 2.434,21 punti.

Dopo una storica "svendita" dovuta alle preoccupazioni per l'economia americana e al rafforzamento dello Yen la Borsa di Tokyo oggi è rimbalzata già dall'inizio degli scambi. L'indice Nikkei è salito del 3,91% o 1.228,84 punti, a 32.687,26 poco dopo la campana di apertura, mentre il Topix è salito del 3,92% o 87,32 punti, a 2.314,47.

E il rimbalzo è continuato: l'indice di riferimento Nikkei 225 è balzato dell'8,41%, o 2.646,36 punti, a 34.104,78, mentre il Topix ha guadagnato l'8,75%, o 194,84 punti, a 2.421,99.

Ieri il Nikkei aveva chiuso in ribasso del 12,40%, ovvero di 4.451,28 punti: il calo di punti più grande della sua storia.

"Si prevede che il mercato inizierà nettamente al rialzo, poiché dovrebbe eseguire un rimbalzo naturale dopo il crollo di ieri mentre il dollaro-yen si muove verso il deprezzamento dello yen", ha detto Monex.

Bene Seul e Taiwan, piatti i listini cinesi

I mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico cercano di mettere alle spalle l'avvio di settimana pesantissimo, in particolare per le Borse giapponesi e coreane: dopo che a Tokyo l'indice Nikkei 225 ha chiuso in rialzo del 10,2%, a Seul il Kospi cresce del 3,8% e il 'tecnologico' Kosdaq del 6,3%.

Taiwan ha concluso in aumento di oltre tre punti percentuali, mentre sono piatti i listini cinesi e anche quello di Hong Kong (-0,2%). Sidney sale di un timido 0,4%, con i futures sull'avvio dei mercati europei in cauto rialzo.

Timidi tentativi europei, Milano a +0,2%

Timido tentativo di rimbalzo per i mercati azionari del Vecchio continente: la Borsa migliore è quella di Amsterdam che sale dello 0,6%, seguita da Francoforte in aumento di mezzo punto percentuale. In rialzo dello 0,3% Londra e dello 0,1% Parigi e Madrid. In un clima molto volatile, Milano sale dello dello 0,2% dopo una partenza leggermente migliore.

