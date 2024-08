Borsa: Tokyo rimbalza del 10%. Anche l'Europa tenta il recupero

I mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico cercano di mettere alle spalle l'avvio di settimana pesantissimo, in particolare per le Borse giapponesi e coreane: a Tokyo l'indice Nikkei 225 ha chiuso in rialzo del 10,2%, a Seul il Kospi cresce del 3,8% e il 'tecnologico' Kosdaq del 6,3%.

Taiwan ha concluso in aumento di oltre tre punti percentuali, mentre sono piatti i listini cinesi e anche quello di Hong Kong (-0,2%). Sidney sale di un timido 0,4%.

Tentativo di rimbalzo anche per i mercati azionari del Vecchio continente: la Borsa migliore è quella di Amsterdam che sale dello 0,6%, seguita da Francoforte in aumento di mezzo punto percentuale.

In rialzo dello 0,3% Londra e dello 0,1% Parigi e Madrid. In un clima molto volatile, Milano sale dello dello 0,2% dopo una partenza leggermente migliore a +0,47%.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA