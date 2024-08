++ Calderone, valutiamo estensione Adi a vittime caporalato ++

Il ministero del Lavoro sta "studiando degli interventi ad hoc che consentano di mettere in protezione" le vittime del caporalato, "laddove la denuncia ha una sua veridicità" e "di consentire di avere dei supporti e dei sostegni economici che possano consentire di essere accompagnati al lavoro". Lo ha annunciato la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, al termine del tavolo sul caporalato che si è svolto oggi. "Lo schema di lavoro - ha aggiunto - è quello adottato per mettere in protezione le donne vittime di violenza attraverso l'assegno di inclusione".



