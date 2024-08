Ue, 'il programma TikTok Lite ritirato definitivamente'

La Commissione ha reso vincolanti gli impegni di TikTok per il ritiro definitivo del programma TikTok Lite Rewards dall'Ue. Questi impegni sono stati presentati da TikTok per rispondere alle preoccupazioni sollevate dalla Commissione nel procedimento formale avviato contro TikTok il 22 aprile e per garantire la conformità con il Digital Service Act (Dsa).

"La sicurezza e il benessere degli utenti dei social media devono essere una priorità assoluta. Le caratteristiche del design delle piattaforme con effetti di dipendenza mettono a rischio il benessere degli utenti. Per questo motivo abbiamo reso gli impegni di TikTok nell'ambito della Dsa legalmente vincolanti. La decisione di oggi invia anche un chiaro messaggio all'intero settore dei social media", ha sottolineato la vice presidente della Commissione Ue Margrethe Vestager. "Abbiamo ottenuto il ritiro permanente del programma TikTok Lite Rewards, che avrebbe potuto avere conseguenze molto coinvolgenti. La Dsa è in pieno svolgimento", ha aggiunto il commissario Thierry Breton.

La decisione odierna rende questi impegni giuridicamente vincolanti, il che significa che qualsiasi violazione degli impegni equivarrebbe immediatamente a una violazione della Dsa e potrebbe quindi portare a multe. Con questa decisione, la Commissione chiude anche il procedimento formale avviato contro TikTok il 22 aprile. "Siamo sempre impegnati a collaborare in modo costruttivo con la Commissione Ue e con le altre autorità di regolamentazione. TikTok è lieta di aver raggiunto un accordo consensuale e ha quindi ritirato lo strumento di ricompensa di TikTok Lite, lanciato in Francia e Spagna ad aprile, che avevamo già sospeso volontariamente", ha spiegato un portavoce TikTok.



