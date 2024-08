Rc auto sempre più cara, un italiano su quattro paga a rate

Il costo dell'Rc auto ha raggiunto un nuovo massimo storico e sempre più italiani decidono di pagarla a rate. Lo ha registrato l'osservatorio del sito Segugio.it: gli utenti del portale hanno scelto formule di pagamento dilazionato in più di un quarto dei preventivi salvati a luglio 2024 (25,6%), in crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 (19%). In questo modo, oltre ai costi già elevati dell'Rc, gli italiani pagano in media un 10% in più per il costo della rateizzazione. L'osservatorio ha misurato anche l'aumento dei premi delle assicurazioni auto: a luglio 2024 il costo medio è stato di 461,60€, in aumento del 27,6% sullo stesso mese del 2022. Secondo un'elaborazione dei dati Istat, l'indice di costo dell'Rc auto, fissato su 100 nel giugno 2003, ha raggiunto a giugno 2024 il valore di 136,3, il numero più alto mai toccato.



