Euro stabile sul biglietto verde in avvio di giornata mentre i mercati azionari crollano in Asia e le aperture in Europa sono viste anche oltre il -3%. La moneta unica è trattata a 1,0906 dollari (-0,05%). L'euro arretra invece di quasi il 3% sullo yen a quota 155,14 (-2,98%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA