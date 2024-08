A luglio in Francia l'indice Hcob Pmi dei servizi sale a 50,1, rispetto a 48,8 di giugno e superando la soglia dei 50 per la prima volta in tre mesi. A luglio si registra la fine del "periodo di contrazione tra maggio e giugno. Tuttavia gli ultimi dati implicano una sostanziale stagnazione dei livelli di attività", spiega una nota.



