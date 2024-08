Enav: 'volumi di traffico record', nel semestre utile netto +25%

"Superato il milione di voli gestiti" sullo spazio aereo nazionale: nei primi sei mesi del 2024 Enav registra "volumi di traffico record": i ricavi totali salgono a 461,3 milioni (+5,7% rispetto al primo semestre 2023), con un Ebitda consolidato a 99,9 milioni (+5,5%). l'utile netto consolidato è di 23,0 milioni, in crescita del 25,3% "Il primo semestre dell'anno - commenta l'a.d. Pasqualino Monti - ha visto una progressione importante dei volumi di traffico con picchi di oltre il 20% rispetto allo scorso anno.

Un numero di voli inaspettato che ha abbondantemente superato le più ottimistiche previsioni. L'Italia si conferma come il paese con il tasso di crescita più alto tra i principali stati europei. Dal punto di vista economico finanziario, il gruppo sta generando un importante volume di ricavi con un'ottima marginalità. Abbiamo accelerato sugli investimenti per potenziare la nostra infrastruttura tecnologica, funzionale al continuo miglioramento delle performance operative di gestione del traffico aereo".

"A marzo scorso - aggiunge l'a.d., con quasi due anni di anticipo sulla regolamentazione comunitaria, siamo stati i primi in Europa ad introdurre la procedura free route a partire dai 6.500 metri di quota, grazie alla quale, solo quest'anno, prevediamo risparmi di tempi di volo e di carburante per circa 90 milioni di kg. Stiamo proseguendo con decisione sull'implementazione del piano tecnico operativo per supportare al meglio il settore con servizi sempre più efficienti e flessibili."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA