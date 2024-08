Borsa: l'Europa resta debole, Amsterdam e Milano -3%

I mercati azionari del Vecchio continente guardano alla boa di metà giornata sempre in forte calo: le Borse peggiori sono quelle di Milano e Amsterdam che oscillano attorno a una perdita del 3%, seguite da Francoforte che cede quasi due punti percentuali e mezzo.

Il clima resta molto nervoso e volatile soprattutto sui timori di recessione, con Londra in calo del 2,2% e Parigi che si muove su una perdita superiore ai due punti. L'attesa è per l'avvio della settimana di Wall street, con il mercato dei titoli di Stato che si è parzialmente stabilizzato e lo spread tra Bund italiani e tedeschi a 10 anni sui 150 punti base.

Euro positivo (+0,4%) contro il dollaro a quota 1,095. Tra le criptovalute il Bitocoin, sempre molto volatile, prosegue nella sua fase di debolezza e cede il 14% attorno ai 52mila dollari.

In Piazza Affari sempre vendite su Nexi (-6%), con Stm che perde il 5,6% e Saipem circa cinque punti percentuali. Tim è in calo del 4,5%, mentre Leonardo e A2A provano a riavvicinarsi alla parità.



