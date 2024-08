Aumenta a luglio l'indice dei servizi in Cina

L'espansione dell'economia dei servizi in Cina ha subito un'accelerazione nella seconda metà del 2024. L'incremento è stato sostenuto da afflussi di nuove imprese più rapidi, mentre anche le esportazioni hanno continuato ad aumentare. Grazie ad una maggiore efficienza, aiutata da una maggiore capacità della forza lavoro, i fornitori di servizi hanno incrementato il loro giro d'affari.

L'indice destagionalizzato Caixin China General Services ha registrato 52,1 a luglio, in aumento rispetto a 51,2 di giugno.

Questo ha prolungato il periodo di espansione iniziato nel gennaio 2023, anche se ad un ritmo che è rimasto inferiore alla media da inizio anno.

A trainare l'ultimo aumento dell'attività dei servizi è stata la maggiore velocità dei nuovi affari. I nuovi ordini in entrata sono aumentati ad un ritmo sostenuto a luglio, sostenuto da miglioramenti duraturi della domanda sottostante e un ampliamento dell'offerta di servizi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA