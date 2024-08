Sale questa mattina il prezzo dell'oro, bene rifugio per eccellenza in momenti di incertezza finanziaria e tensione geopolitica. Le quotazioni spot segnano un rialzo dello 0,75% a 2.464 dollari l'oncia ed anche il contratto per il mese di dicembre guadagna l'1,14%.



