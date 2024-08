Per Cairo ricavi a 595 milioni nel semestre, cresce l'utile

Cairo Communication ha chiuso il primo semestre dell'anno con ricavi per 595,1 milioni, in lieve flessione rispetto ai 599,2 milioni dello stesso periodo del 2023, un margine operativo lordo (ebitda) salito da 80,2 a 90,4 milioni, un risultato operativo (ebit) in crescita da 41,1 a 51,1 milioni e un utile che migliora da 15,9 a 20,3 milioni. Nel secondo trimestre, si legge in una nota, i ricavi hanno registrato una dinamica positiva, crescendo di 7,9 milioni (+2,3%).

L'indebitamento finanziario netto complessivo, che comprende anche le passività relative a contratti di locazione, ammonta a 170,6 milioni, a fronte dei 150,2 milioni al 31 dicembre 2023.

L'indebitamento finanziario netto consolidato sale da 4,8 a 15,8 milioni, dopo il pagamento di dividendi per 36 milioni e investimenti tecnici e oneri non ricorrenti per 18,7 milioni.

Per quanto riguarda il 2024, il gruppo conferma l'obiettivo di conseguire margini (ebitda) "fortemente positivi" e "in crescita" rispetto al 2023 e "di proseguire con un'ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa" anche se "l'evoluzione dei conflitti in corso e della situazione generale dell'economia e dei settori di riferimento" potrebbe condizionare "il pieno raggiungimento di questi obiettivi".

Anche nei primi cinque mesi del 2024 Rcs è risultato primo editore on-line in Italia con un dato aggregato di 31,2 milioni di utenti unici mensili medi. A fine giugno le testate del gruppo hanno raggiunto una customer base digitale attiva di oltre 1,1 milioni di abbonamenti, 633 mila per Corriere della Sera, primo quotidiano italiano anche in edicola, 227 mila per Gazzetta, 148 mila per El Mundo e 96 mila per Expansion La7 ha conseguito livelli di ascolto del 3,8% sul totale giorno e del 5,4% in prime time, in crescita rispettivamente del 14% e 18% rispetto allo stesso periodo del 2023, e si è classificata terza rete per ascolti nella fascia 20:00/22:30 con uno share del 5,7% e con quello del TgLa7 dell'edizione delle 20 in crescita del 20%. Nel settore periodici le testate di Cairo Editore registrano un miglioramento dell'ebitda, che sale da 1,7 a 3,3 milioni di euro, nonostante la flessione dei ricavi, scesi da 41,9 a 37,8 milioni.



