Mcc, via libera a programma bond fino a 1 miliardo di euro

Via libera, dalle autorità del Lussemburgo al programma di emissioni obbligazionarie, fino a 1 miliardo di euro di Mediocredito Centrale. Come sottolinea una nota, oggi è arrivata l'approvazione da parte della commission de surveillance du secteur financier del Lussemburgo del prospetto di base del programma Emtn. La Banca potrà emettere strumenti finanziari di tipo senior preferred, senior non preferred e subordinati rivolti a investitori istituzionali, per finanziare progetti per un ammontare massimo di 1 miliardo di euro, in conformità al proprio social bond framework.

Con il programma Emtn, rinnovabile periodicamente, "Mediocredito Centrale amplia lo spettro delle fonti di raccolta, garantendo un'adeguata copertura delle proprie esigenze finanziarie a medio/lungo termine" conclude il comunicato.



