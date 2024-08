Inail, già 469 incidenti mortali sul lavoro nel 2024, +4,2%

Gli incidenti sul lavoro mortali denunciati all'Inail sono stati 469 nel primo semestre del 2024, con un aumento del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Nell'aumento degli incidenti mortali sono stati determinanti quelli plurimi. Lo rende noto l'Inail. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail entro il primo semestre del 2024 sono state 299.303, +0,9% rispetto a giugno 2023 e in diminuzione del 21,7% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un aumento più rilevante per gli incidenti avvenuti nel tragitto casa-lavoro. In aumento le patologie di origine professionale denunciate, pari a 45.512 (+19,6%).



