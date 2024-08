Risale questa mattina il prezzo del petrolio. Dopo la chiusura in ribasso di ieri a New York, il Wti riguadagna terreno salendo dello 0,83% a 76,94 dollari al barile. Il contratto sul Brent per ottobre è anche in rialzo dello 0,78% a 80,14 dollari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA