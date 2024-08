Iia chiude lo stabilimento di Bologna dal 16 settembre

Industria Italiana autobus ha scritto ai sindacati annunciando il trasferimento dei 77 dipendenti della produzione della sede di Bologna a Flumeri, in provincia di Avellino, di fatto decretando la chiusura dello stabilimento produttivo bolognese a partire dal 16 settembre. A Bologna resterebbero solo gli impiegati. Lo annunciano i sindacati in una nota.

"A seguito del colloquio intercorso fra i titolari dell'azienda Industria Italiana Autobus e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la procedura per il trasferimento dei dipendenti della produzione della sede di Bologna a Flumeri è stata sospesa". Lo annuncia il Mimit in una nota. Il 2 settembre si terrà un incontro tra azienda e organizzazioni sindacati presso il Mimit sul piano industriale dell'impresa e i risvolti occupazionali.

"C'è un tema di metodo. Annunciano la chiusura della produzione di un'azienda il pomeriggio dell'ultimo giorno di lavoro e cercano di approfittare dei tempi della chiusura per avvantaggiarsi nella procedura. Oltre alla scorrettezza, il 2 agosto a Bologna non è un giorno casuale. O denota un'ignoranza senza limiti, e confermerebbe l'inadeguatezza dell'imprenditore, oppure è voluto: l'ennesimo sfregio sulla città di Bologna. Non so cosa è peggio". Lo dichiara Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna, in merito alla chiusura dello stabilimento bolognese di Industria italiana autobus annunciato via Pec dalla nuova proprietà.



