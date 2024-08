Iia, annulliamo la procedura di trasferimento collettivo

Iia "annulla l'avvio della procedura di trasferimento collettivo" anche a seguito della convocazione, concordata con il Mimit, di una riunione per l'esame congiunto delle problematiche relative al sito di Bologna" prevista per il 2 settembre alle 15. Lo scrive Industria italiana autobus in una comunicazione inviata ai sindacati bolognesi e alla rsu con cui annulla il trasferimento dei 77 dipendenti di produzione da Bologna a Flumeri (Avellino) annunciato alle 13 di oggi. Il cambio di rotta è arrivato dopo l'intervento del Mimit, colto di sorpresa dalla decisione dell'azienda che da poche settimane è di proprietà di Seri Industrial.



