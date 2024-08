Borsa Milano affonda, Ftse Mib -2,77%. E' panic selling

Panic selling anche su Milano. Il Ftse Mib affonda (-2,77%) e si salvano solo un manipolo di titoli, utiliity ed energia. In testa Snam (+2%) seguita da Terna (-1,8%), Italgas (+1,6%), Hera (+0,24%), Erg (+0,24%) e Inwit (+0,88%).

Pesanti invece le banche con Azimut in calo del 5,4%, Mps del 5,4%, Intesa del 4,76% e Unicredit del 4,75 per cento. Tonfo anche per Tim (-4,29%).

Wall Street peggiora con il Nasdaq che perde oltre il 3%. Il Dow Jones cala del'1,47% a 39.749,38 punti, il Nasdaq cede il 3,27% a 16.630,85 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,28% a 5.321,18 punti.

Il panic selling sulle Borse prosegue. E' crollata l'Asia, l'Europa arretra e l'America soffre con gli investitori che si spostano su titoli difensivi, mentre le azioni tecnologiche guidano i ribassi, con il sottoindice tecnologico (-5%) che registra il calo maggiore in oltre due anni. Londra cede lo 0,86%, Parigi l'1,09%, Francoforte l'1,74%, Milano l'1,98%, Zurigo il 2,69% (alla riapertura dopo la festività locale di giovedì).



