Banche, faro della Consob sulle vendite in Borsa

La Consob accende un faro sulle vendite che hanno colpito le banche in Borsa. L'authority di vigilanza, come sempre in presenza di forti oscillazioni, ha avviato accertamenti sull'operatività sui titoli, anche per quanto riguarda le vendite allo scoperto, per verificare la concentrazione degli scambi e la coerenza rispetto ai flussi informativi. E' quanto apprende l'ANSA. Per quanto riguarda i corsi di Borsa, in ogni caso, non si segnalano scostamenti significativi tra l'andamento dei bancari europei tracciato dall'indice Stoxx (-4,5% ieri e -4,4% oggi l'indice Stoxx di settore) e quello del Ftse italiano (-4,7% ieri e -4,5% oggi).





