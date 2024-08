Scannapieco: 'Cdp supererà ampiamente target piano 2022-24'

"I risultati conseguiti nei primi sei mesi del 2024 rappresentano un'ulteriore conferma della capacità di Cassa Depositi e Prestiti di operare efficacemente al servizio del Paese, ampliando il proprio raggio d'azione in Italia e all'estero", dice l'a.d., Dario Scannapieco: "Gli 11,8 miliardi di risorse impegnate e i 33,3 miliardi di investimenti attivati - rileva, commentando i risultati semestrali - ci consentiranno di superare ampiamente gli obiettivi previsti dal piano strategico per il triennio 2022-2024 e pongono solide basi per il lavoro che ci aspetta in futuro, con un orizzonte ben definito: contribuire a un percorso che coniughi la crescita economica con uno sviluppo sostenibile e duraturo, preservando al contempo la solidità patrimoniale e la redditività dell'azienda".

"Negli ultimi anni - commenta il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini - abbiamo visto il nostro Paese mostrare notevole resilienza rispetto a uno scenario globale caratterizzato da grande incertezza. In questo contesto Cdp ha saputo orientare le proprie scelte indirizzando responsabilmente e con coraggio le risorse a disposizione verso quei settori e quei progetti fondamentali per la nostra economia, in un'ottica di lungo periodo. Grazie alla sua solidità e in piena sinergia con il sistema finanziario, il nostro gruppo ha agito efficacemente quale motore di sviluppo in Italia e all'estero, ponendo le basi per concorrere alla costruzione di un futuro sostenibile e inclusivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA