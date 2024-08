Per Bmw utile in calo a 3,1 miliardi nel trimestre

Bmw ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con ricavi per 36,7 miliardi di euro, in calo del 4% sullo stesso periodo del 2023, un utile operativo adjusted sceso del 22% a 4,05 miliardi e un utile netto in flessione del 16% a 3,06 miliardi. I flussi di cassa dell'attività industriale sono dimezzati a 1,63 miliardi mentre il ritorno sulle vendite scende del 10,1% dal 13,6%.

"Mercedes-Benz ha ottenuto margini a due cifre in un ambiente difficile. Guardando al futuro, continuiamo a investire in prodotti all'avanguardia, promuovendo al contempo la nostra resilienza finanziaria. Prevediamo un miglioramento delle vendite e del mix di modelli nella seconda metà dell'anno, supportato da ulteriori lanci sul mercato di nuovi modelli, in particolare nel segmento di gamma alta", ha commentato il ceo Ola Källenius.

Il gruppo ha limato le previsioni sulla quota di auto elettriche che venderà nel 2024, dal 19-21% al 19-20% del totale, e quelle sui furgoni dal 6-8% al 5-7%. Ridotto anche dal 10-12% al 10-11% il ritorno adjusted sulle vendite di auto mentre quello sui van è rivisto dal 12-14% al 14-15%.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA