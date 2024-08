Lo stabilimento Wartsila e 255 dipendenti sono passati a Msc

Oggi 255 dipendenti di Wartsila e lo stabilimento produttivo sono ufficialmente passati a Msc, come previsto dall'accordo con Mediterranean Shipping Company; il resto degli edifici e degli asset sarà trasferito invece in autunno.

Lo ha reso noto la stessa multinazionale finlandese in un comunicato ricordando che a luglio 2022 aveva annunciato un piano per cessare la produzione a Trieste e centralizzare la produzione di motori a 4 tempi a Vaasa, in Finlandia. Come difatti è avvenuto: da allora le attività produttive a Trieste sono state interrotte, con i volumi di produzione centralizzati a Vaasa.

Wartsila ha segnalato che "Trieste e gli altri siti italiani rimarranno importanti per il Gruppo, con attività di R&D, vendita, sourcing, services, project management e formazione".

Per Hakan Agnevall, presidente e ceo di Wartsila al centro della strategia della multinazionale "c'è la volontà di plasmare la decarbonizzazione delle industrie marittime ed energetiche, richiedendo un continuo focus sulla competitività e sull'efficienza operativa. Come previsto, ora abbiamo una forte base industriale europea a Vaasa e continueremo a supportare i nostri clienti con la nostra esperienza a Trieste come parte del team globale di Wartsila". Il Presidente del business Marine di Wartsila, Roger Holm, ha precisato che il gruppo "in Italia continuerà a servire i clienti attraverso i team di esperti a Trieste, Genova, Napoli e Taranto".



