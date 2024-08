Gruppo 24 Ore, nel primo semestre l'utile netto a 2,9 milioni

Il gruppo 24 Ore chiude il primo semestre 2024 con un risultato netto positivo per 2,9 milioni (rispetto ai 5,4 milioni dello stesso periodo del precedente esercizio) "che - indica la società -, al netto di proventi e oneri non ricorrenti, risulta positivo per 1,7 milioni, in linea con il primo semestre 2023". Crescono i ricavi a 106,9 milioni (+2,2%) e continua il miglioramento della posizione finanziaria netta (+10,4 milioni) "Pur in un contesto macroeconomico e congiunturale sfidante, - commenta l'amministratrice delegata, Mirja Cartia d'Asero - continua il percorso di sviluppo del gruppo, con ricavi in crescita e risultato netto positivo. Siamo particolarmente orgogliosi del rilevante miglioramento dell'indebitamento finanziario netto (pfn), che rispetto a dicembre 2021 si è ridotto dell'81,5% per oltre 50 milioni di euro".

Crescono i ricavi del gruppo "nonostante - indica l'azienda - uno scenario caratterizzato da un quadro macroeconomico e geopolitico ancora incerto. Tale risultato è stato ottenuto grazie al continuo sviluppo dei prodotti dell'area 'servizi professionali e formazione', al buon andamento della raccolta pubblicitaria dell'area radio, alla crescita dell'agenzia di stampa Radiocor e dell'area cultura, nonché alla credibilità, alta qualità ed innovazione dei prodotti e dei contenuti offerti dal quotidiano e dalle altre aree del gruppo".



