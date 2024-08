Cipess, 2,5 miliardi per Rfi per manutenzione e Pnrr

"Sono stati ripartiti circa 2,5 miliardi di euro di fondi straordinari per il settore ferroviario, tramite il secondo atto integrativo al Contratto di Programma tra Mit e Rfi". Lo annuncia in una nota il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, riportando quando comunicato al Cipess.

"Sono risorse che serviranno per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per affrontare il caro forniture, e per gli interventi legati al Pnrr. Si tratta di fondi necessari per assicurare il miglioramento dei servizi ferroviari, garantendo una più elevata sicurezza, maggiore tempestività e continuità del settore", spiega Morelli.



