A settembre torna la Start Up Rome week

Torna a settembre la Rome Startup Week, il Festival Internazionale dove la tecnologia e l'innovazione ispirano i futuri leader del mondo. La manifestazione alla quarta edizione, organizzato da Roma Startup insieme Future4 Comunicazione, Orange Media Group e The Growth Kitchen, ha l'obiettivo di raccogliere nella Capitale il meglio dell'Italia e del bacino del Mediterraneo facendone un Hub internazionale dell'innovazione. L'appuntamento è il 19 e il 20 settembre al Gazometro. Nel Village, 80 Startup che verranno selezionate da un Comitato Tecnico Scientifico composto da rappresentanti del mondo delle Università e delle Imprese e da esperti di innovazione e tecnologia. Almeno un altro centinaio di Startup parteciperanno poi, nei due giorni, al Festival organizzato al Gazometro. Tra gli interventi quello dell'astronauta Paolo Nespoli, Francesco Oggiano, giornalista e blogger, Virginia Gambardella, esperta di Startup e Podcast sui temi del benessere psicofisico e la cura di se stessi. Un'altra presenza molta attesa è quella di David Allen, autore del libro Getting Things Done Dalla Silicon Valley raggiungerà il Gazometro anche l'imprenditore Paolo Privitera, Esther Cid Rodriguez, fondatrice della piattaforma Talent Passport,Bianca Zwart, prima collaboratrice del CEO di Bunq,Marco Trombetti, CEO di Translated. Nell'occasione sarà mostrata al pubblico per la prima volta anche la nuova installazione artistica Bridge, un ponte che ci permette di cambiare prospettiva e di immedesimarci nelle altre persone. All'interno del Gazometro si alterneranno anche famosi writer italiani e internazionali Il Food & Beverage sarà gestito dall'Associazione Abili Oltre e il ricavato verrà destinato dall'Associazione Abili Oltre alla creazione di startup di natura culturale ed economica per persone con disabilità e ad alto disagio sociale.



