A giugno disoccupazione nell'eurozona al 6,5%, in lieve aumento

Nel giugno 2024, il tasso di disoccupazione dell'area euro è stato del 6,5%, in aumento rispetto al 6,4% del maggio 2024 e stabile rispetto al giugno 2023. Il tasso di disoccupazione dell'Ue è stato del 6% a giugno 2024, stabile rispetto a maggio 2024 e a giugno 2023. Lo rende noto l'Eurostat.

Nel giugno 2024, 2,831 milioni di giovani (sotto i 25 anni) erano disoccupati nell'Ue, di cui 2,270 milioni nell'area dell'euro. A giugno 2024, il tasso di disoccupazione giovanile è stato del 14,4% nell'Ue, in calo rispetto al 14,5% di maggio 2024. Il tasso è stato 14,1% nell'area dell'euro, in calo rispetto al 14,2% del mese precedente.



