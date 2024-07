Venier, 'avanti con investimenti, in autunno piano transizione'

"L'accordo per l'acquisizione di Edison Stoccaggio, i significativi avanzamenti sulla Fsru (rigassificatore gallegiante, ndr) di Ravenna e il progresso dei lavori su Rete Adriatica rafforzano il nostro impegno sul fronte della sicurezza degli approvvigionamenti".

Lo afferma l'amministratore delegato di Snam Stefano Venier sottolineando gli "sviluppi rilevanti anche sul fronte dei progetti della transizione energetica, con riferimento sia alla cattura della CO2, sia all'idrogeno".

"Per il 2024 - annuncia il manager - prevediamo un'ulteriore importante riduzione delle nostre emissioni dirette del 17% rispetto alla baseline del 2022, in linea con la nostra strategia di decarbonizzazione e parte del 'Transition Plan' (piano sulla transizione, ndr) che verrà pubblicato in autunno".





