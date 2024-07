Rossini acquisisce la tedesca Willax GmbH per 18 milioni

Rossini, gruppo che opera nell'abbigliamento da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, ha definito l'acquisizione della società tedesca Willax GmbH, attiva nel medesimo settore.

L'operazione, il cui valore si attesta a 18 milioni di euro tra acquisizione e piano di sviluppo, è stata conclusa in coerenza con il piano industriale del gruppo, che vede l'incremento della componente estera come leva privilegiata per alimentare la crescita del fatturato, che nel 2023 ha raggiunto i 53 milioni di euro.

Willax è un'azienda a gestione familiare, nata nel 1959 nel nord della Baviera. Oggi l'azienda, che ha un fatturato di circa 18 milioni di euro, distribuisce il brand proprietario Bullstar e Puma Workwear nel settore Diy in Europa.

"Quello di oggi è un giorno storico per Rossini: dal 1969 ad oggi, l'azienda è cresciuta diventando uno dei protagonisti del mercato italiano, e l'ambizione è quella di crescere ulteriormente oltre confine", afferma Marco Rossini, presidente e amministratore delegato del gruppo.

"Nel contesto di mercato attuale, non è sufficiente avere un buon bilancio o un'ottima struttura: la dimensione internazionale è l'unica che può garantire un futuro stabile e sostenibile ad una società con un progetto di crescita a lungo termine", sottolinea Alberto Pedroni, direttore generale del gruppo Rossini.



