Il petrolio in forte rialzo a New York con le tensioni in Medio Oriente. Le quotazioni salgono del 3,17% a 77,10 dollari al barile.

Il Wti avanza del 2,5% a 76,59 dollari al barile mentre il Brent sale del 2,3% a 80,42 dollari.



