Osn (Fincantieri-Leonardo), contratto con Marina Fremm Evo

Orizzonte Sistemi Navali (Osn), joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo con quote rispettivamente del 51% e del 49%, ha firmato con Occar (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) un contratto del valore di circa 1,5 miliardi di euro per la costruzione di due nuove Fregate Fremm in versione "Evolution", denominate "Fremm Evo". La commessa rientra nell'ambito del programma pluriennale "Fremm" di rinnovamento della flotta della Marina Militare attraverso la realizzazione di fregate di nuova generazione.

Le due nuove unità saranno all'avanguardia nel contesto navale militare per tecnologia e prestazioni, saranno ad esempio dotate di sistemi all'avanguardia e moderne capacità anti-drone e in grado di gestire operativamente sistemi unmanned sopra la superficie, navali e sotto la superficie. Saranno inoltre mantenute capacità e prestazioni nel dominio Asw (Anti Submarine Warfare) delle unità Fremm Asw, già in servizio. Le due nuove unità saranno costruite nel Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano di Fincantieri; la consegna della prima "Fremm Evo" è prevista per il 2029, la seconda nel 2030.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA