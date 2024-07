Nell'Aula del Senato si approva con 91 sì e 51 no e 5 astenuti il disegno di legge che proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici. Il provvedimento, che ha già ottenuto il via libera dalla Camera, è definitivo.



