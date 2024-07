Lufthansa dimezza utili trimestre, vara ristrutturazione (2)

Nelle attese sul terzo trimestre, Lufthansa spiega poi di attendersi che i rendimenti vedranno un calo percentuale a una cifra rispetto ai livelli del 2023 e che i costi unitari aumenteranno in modo analogo.

"La crescita della capacità di mercato ha intensificato la pressione sui prezzi per le compagnie aeree passeggeri, causando un calo dei rendimenti - afferma il ceo e presidente Charsten Spohr nella lettera al board che introduce la relazione semestrale -. Inoltre, gli scioperi nel primo trimestre del 2024 e gli aumenti dei costi correlati all'inflazione hanno influenzato negativamente i guadagni delle compagnie aeree passeggeri e di Lufthansa Airlines in particolare. Come parte del programma per garantire efficienza e guadagni, Lufthansa Airlines ha annunciato misure in risposta al difficile contesto di mercato e all'aumento dei costi".

Il programma di 'turnaround' messo in campo da Lufthansa prevederà misure per aumentare i ricavi, migliorare l'esperienza del cliente, l'ottimizzazione della rete in linea con una maggiore stagionalità della domanda e un aumento della produttività, ad esempio sviluppando ulteriormente i sistemi di pianificazione dell'equipaggio. La compagnia di bandiera ridurrà a sei i tipi di aeromobili a lungo raggio dismettendo entro il 2028 alcune sottoflotte (Airbus A340-300, A340-600 e A330-200 e Boeing 747-400) e punta ad ampliare le operazioni di volo di Discover Airlines e Lufthansa City Airlines per sviluppare l'offerta a costi competitivi sugli scali di Francoforte e Monaco.



