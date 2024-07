Fitto, 'forse necessaria una nuova revisione Pnrr per il Sud'

L'obiettivo "finale, non l'obiettivo in corsa" è che "noi dobbiamo garantire che il 40% delle risorse vengono a spesa al Sud. "Su questo bisognerà interrogarsi" e "ci sarà l'esigenza di valutare qualche altra revisione? Forse sì". Lo afferma il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in audizione presso le commissioni riunite di Camera e Senato. "Cambia il mondo, noi dobbiamo rimanere fermi nel non modificare nulla?", domanda il ministro.



