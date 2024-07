Cnh Industrial, in calo del 16% i ricavi e del 38% l'utile netto

Cnh Industrial ha chiuso il secondo trimestre 2024 con un utile netto di 438 milioni di dollari, in calo del 38%) rispetto allo stesso periodo del 2023. Il fatturato consolidato è stato di 5,49 miliardi di dollari (in calo di circa il 16%) e il fatturato netto delle attività industriali è stato di 4,80 miliardi di dollari (in calo di circa il 19%).

La liquidità netta da attività operative è stata di 379 milioni di dollari e il free cash flow industriale è di 140 milioni di dollari. I risultati - spiega Cnh - riflettono le iniziative di riduzione dei costi intraprese per mitigare l'impatto delle difficoltà di mercato. Riviste le stime 2024: per il segmento Agricoltura previsto un calo delle vendite tra il 15% e il 20% (la precedente previsione era tra l'11 e il 15%), il free cash flow delle attività industriali tra 0,7 e 0,9 miliardi di dollari (era tra 1,1 e 1,3 miliardi di dollari).

"Sono molto felice di essere tornato a far parte del team di Cnh. Ho sempre ammirato questa azienda leader per i suoi brand iconici e la sua presenza globale. Ho trascorso le prime settimane visitando siti produttivi, concessionari e clienti e sono colpito dall'impegno nel rafforzare il posizionamento distintivo dei nostri brand, dal focus nello sviluppo dei nuovi prodotti, nell'accelerazione dell'offerta tecnologica e nel rilancio del settore delle costruzioni. Torno in un momento sfidante per i nostri settori e apprezzo il continuo impegno dei nostri dipendenti in questo ultimo trimestre. Nel 2024 continueremo a gestire il business in modo prudenziale, per posizionarci al meglio nel 2025. Sono fiducioso nel nostro successo e non vedo l'ora di presentare la nostra strategia all'Investor Day, all'inizio del 2025" commenta l'amministratore delegato Gerrit Marx, da poco arrivato da Iveco.



