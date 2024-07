Avvio in deciso rialzo per le Borse europee in attesa delle decisioni della Fed, in serata, e del dato sull'inflazione nell'Ue a metà mattinata. Parigi ha avviato le contrattazioni in progresso dell'1,21%, Londra dello 0,93% e Francoforte dello 0,5%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA