BasicNet, fatturato consolidato semestre -3,4%, scende l'utile

BasicNet - società che controlla, tra gli altri, i marchi Robe di Kappa, K-Way e Superga - ha chiuso il primo semestre con un fatturato consolidato pari a 173,9 milioni di euro, in calo del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 20'23, con vendite dirette per 143,4 milioni di euro (-2,2%) e royalties dai licenziatari commerciali e produttivi per 29,7 milioni (-9,2%).Il risultato netto è di 2,8 milioni (7,4 milioni nei primi sei mesi del 2023), l'ebitda di 17,6 milioni (-22,2%). La posizione finanziaria netta verso banche si attesta a -93,1 milioni (-92,6 milioni al 31 dicembre 2023), in miglioramento rispetto ai -97 milioni del 30 giugno 2023; la posizione finanziaria netta è pari a -144,8 milioni (-139,1 milioni del 31 dicembre 2023).

Le vendite dei licenziatari commerciali e dirette crescono in Europa (+6,5%), regione che rappresenta circa il 76,3% delle vendite aggregate, mentre si riducono nelle altre regioni, Asia e Oceania -23,3%, Medio Oriente e Africa -4,5%, per un calo generalizzato dei consumi. Le Americhe registrano un calo del 34,4% per difficoltà del licenziatario statunitense e per il complesso quadro congiunturale in Argentina.

Il contesto di incertezza e l'instabilità dello scenario geopolitico e macroeconomico globale - spiega l'azienda - hanno comportato un generale rallentamento dei consumi che si è riflesso anche sulle vendite del Gruppo. Sulla base delle previsioni di vendita dei negozi monomarca, del portafoglio ordini acquisito e del previsto contributo dei flussi di royalties e sourcing commission, è possibile attendere un secondo semestre in linea con lo scorso esercizio. Il gruppo continua a puntare sulla crescita a medio-lungo termine, mirando a valorizzare i marchi attraverso una distribuzione solida e consolidata, lo sviluppo della rete di negozi e costanti investimenti nella comunicazione e nelle risorse umane a sostegno dei brand.



