Assogestioni, a giugno raccolta negativa per oltre 2 miliardi

A giugno il mercato italiano del risparmio gestito - secondo i dati preliminari della mappa mensile di Assogestioni - ha registrato un patrimonio in lieve aumento a 2.348 miliardi di euro e una raccolta netta che ancora negativa e lo è per 2,03 miliardi euro. IL totale dall'inizio dell'anno è di -13,46 miliardi.

Sulla raccolta di giugno hanno impattato in particolare i 3,26 miliardi euro di deflussi dalle gestioni istituzionali. Le gestioni retail hanno invece registrato 805 milioni di euro di afflussi.

Positivo a +422 milioni di euro il saldo della raccolta netta delle gestioni collettive, sostenuto in particolare dai 583 milioni di euro raccolti dai fondi chiusi.

I fondi aperti, la categoria a maggiore partecipazione retail, hanno visto a giugno un rallentamento dei deflussi, risultati pari a 160 milioni di euro dai -2,31 miliardi di euro di maggio. Inoltre, è proseguito lo slancio dei fondi obbligazionari che, nel mese, hanno raccolto 3,51 miliardi di euro, cifra che porta a +28,06 miliardi di euro la raccolta netta della categoria nel primo semestre dell'anno. In negativo azionari (-1,61 miliardi di euro), bilanciati (-1,75 miliardi euro) e flessibili (-828 milioni di euro).

L'effetto performance sui soli fondi aperti è stato positivo e pari a +0,9%. Infine, nel mese di giugno i fondi monetari hanno attratto 516 milioni di euro di nuovi capitali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA