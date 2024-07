Uilm a Elkann, 'per Maserati serve polo del lusso con Ferrari'

"L'uscita da Stellantis e la nascita di un polo del lusso Ferrari-Maserati è indispensabile per valorizzare le rispettive caratteristiche qualitative e di mercato e per salvaguardare tutti i posti di lavoro e un settore così strategico per la nostra economia. Ferrari ha tutte le professionalità e gli strumenti per salvare e rilanciare Maserati e porre le basi per un futuro migliore di intere comunità, a partire da Modena". E' la richiesta del segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, che in una lettera a John Elkann, presidente di Stellantis sia di Ferrari parla di "un momento drammatico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA