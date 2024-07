Intesa cresce nel semestre, l'utile sale a 4,8 miliardi

Intesa Sanpaolo chiude il primo semestre con un utile netto a 4,8 miliardi, in crescita del 12,9% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. Nel secondo trimestre l'utile sale a 2,5 miliardi, rispetto ai 2,3 miliardi dello stesso periodo del 2023.

Il gruppo alza le stime dell'utile netto e prevede oltre 8,5 miliardi per il 2024 e per il 2025. In occasione dei risultati del primo trimestre la banca aveva indicato come stima dell'utile oltre 8 miliardi per il 2024 e 2025.

Per il 2024 si prevede una solida crescita dei ricavi, trainata da un ulteriore aumento degli interessi netti (attesi a circa 15,5 miliardi di euro) e da un incremento delle commissioni nette e del risultato dell'attività assicurativa basato sulla leadership del gruppo nell'attività di Wealth Management, Protection & Advisory.

Si prevede una forte distribuzione di valore per gli azionisti. Il payout ratio cash pari al 70% dell'utile netto consolidato per ciascun anno del piano di impresa, con un aumento del dividendo per azione relativo al 2024 e al 2025 rispetto all'importo relativo al 2023; buyback pari a 1,7 miliardi di euro avviato a giugno 2024.

Il consiglio di amministrazione odierno ha ravvisato un acconto dividendi cash - da distribuire a valere sui risultati del 2024 - di circa 3 miliardi di euro e la delibera consiliare in merito all'acconto dividendi verrà definita il 31 ottobre prossimo, in occasione dell'approvazione dei risultati consolidati al 30 settembre 2024, in relazione ai risultati del terzo trimestre 2024 e di quelli prevedibili per il quarto trimestre 2024. Ulteriore distribuzione per il 2024 sarà quantificata quando verranno approvati i risultati annuali. La banca valuterà in futuro ulteriori distribuzioni anno per anno.

"Nel primo semestre 2024 l'utile netto è stato di 4,8 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi nel secondo trimestre e consente di accantonare dividendi per 3,3 miliardi di euro", afferma il ceo Carlo Messina. "Per gli esercizi 2024 e 2025 - aggiunge - abbiamo un obiettivo di utile netto superiore a 8,5 miliardi di euro. Nel secondo trimestre 2024 abbiamo conseguito una crescita rispetto al primo trimestre sia dei ricavi da interessi che da commissioni".

