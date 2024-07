I ricavi di Brembo nel semestre salgono a oltre 2 miliardi

Brembo chiude il primo semestre dell'anno con ricavi oltre due miliardi di euro (2.004 milioni), in crescita del 2,8% rispetto al primo semestre dell'anno scorso. L'utile netto si attesta a 156,3 milioni, in calo del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il margine operativo lordo (Ebitda) sale a 351,4 milioni, in crescita del 2,1% rispetto al primo semestre dell'anno scorso.

Gli investimenti si attestano a 186,5 milioni. Nel semestre il settore auto è in crescita del 4,3%, le applicazioni per motocicli dell'1%, le competizioni del 3,8%. I veicoli commerciali calano del 6,1%.

A livello geografico, le vendite calano in Italia dell'1,7%, mentre crescono in Germania dell'1,7%, in Francia del 7,3%, nel Regno Unito del 20,5%. Il mercato nordamericano (Stati Uniti, Messico e Canada) è in crescita dello 0,4%, mentre quello sudamericano (Brasile e Argentina) cala del 4,6% (-4,5% a cambi costanti). L'India cresce del 21,1% e la Cina del 7,2%.

"Brembo chiude il semestre superando per la prima volta i due miliardi di euro di ricavi, afferma il presidente esecutivo Matteo Tiraboschi. "Anche l'Ebitda - prosegue -continua a crescere, un dato che dimostra la capacità del gruppo di mantenere la profittabilità pur di fronte alle pressioni di una situazione geopolitica e di mercato molto pesante".

Brembo prevede di chiudere l'anno con una moderata crescita dei ricavi, mantenendo i margini percentuali in linea con quelli del 2023.



