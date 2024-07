Cingolani,'chiara direzione di marcia in linea con i target'

"I risultati del primo semestre mostrano una crescita a doppia cifra sulle principali metriche del gruppo. In questi mesi abbiamo anche raggiunto traguardi importanti nel rafforzamento delle alleanze internazionali assumendo un ruolo attivo nella promozione della Difesa Europea.

L'accordo con Rheinmetall - rappresenta un'opportunità unica per lo sviluppo della nuova generazione di sistemi di difesa terrestre". L'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, lo evidenzia commentando i risultati del primo semestre "Procede - dice - il consolidamento del core business della difesa grazie all'accelerazione del processo di digitalizzazione e alla razionalizzazione del portafoglio con la cessione di Underwater Armaments & Systems che dà ulteriore impulso alla collaborazione tra Leonardo e Fincantieri, e l'uscita da business non-core quali Iia e Skydweller. La creazione della nuova divisione Spazio posiziona Leonardo in segmenti di mercato in forte crescita, mentre acquisizioni mirate rafforzeranno il business della Cybersecurity".

"Il piano di efficientamento è pienamente operativo, con risultati superiori alle attese", rileva Cingolani: "Tutto questo conferma la nostra chiara direzione di marcia in linea con gli obiettivi del piano industriale", ha concluso Cingolani.





