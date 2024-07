Campari, in sei mesi utile +1,3% ma delude le attese

Campari chiude i primi sei mesi del 2024 con una "solida crescita guidata dai brand a priorità globale, soprattutto nelle Americhe", mentre in Europa il gruppo "mostra resilienza nonostante l'impatto del meteo particolarmente avverso" puntando sulla forza degli aperitivi a base di Campari e Aperol. E' un risultato sotto le attese e anche se l'ad Matteo Fantacchiotti assicura "continuermo a sovraperformare il settore" non basta perchè gli analisti si aspettavano una riaccelerazione nel terzo trimestre. In Borsa il titolo paga con un calo del 7% a 7,90 euro.

Le vendite nette sono cresciute del 3,8% a 1,52 miliardi, l'Ebitda rettificato è aumentato del 3,5% organicamente a 418,8 milioni e l'utile netto si attesta a 219,7 milioni (+1,3%). "Abbiamo registrato una solida performance nella prima metà dell'anno con un'accelerazione nel secondo trimestre, ancora una volta sovraperformando rispetto al settore. Nella restante parte dell'anno, ci aspettiamo di continuare a sovraperformare" commenta il ceo Matteo Fantacchiotti, ma anche che "la nostra capacità di espandere il margine lordo sia influenzata da alcune condizioni temporaneamente sfavorevoli".



