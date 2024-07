Borsa: Asia in calo, trimestrali deludono e si attende la Fed

Asia in calo in attesa delle decisioni delle banche centrali. Tokyo appare contrastata con l'indice Nikkei che tiene in rialzo dello 0,15% e il Topix che cede, per la quarta seduta, lo 0,19% sulla delusione degli utili trimestrali che non rispettano le stime. Gli investitori sono in attesa delle decisioni della banca del Giappone e della Fed.

L'Australia è in calo con i minerari, lo S&P/Asx 200 cede lo 0,46%; Hong Kong arriva a perdere l'1,45% rispecchiando la più ampia cautela in Asia, l'indice Shanghai cede lo 0,54% e lo Shenzhen lo 0,34 per cento.



